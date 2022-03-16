Путін звинуватив США та ЄС в оголошенні дефолту РФ

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США та Євросоюз в оголошенні дефолту РФ. Ситуацію в економіці країни після вторгнення в Україну він обговорив із чиновниками у середу, 16 березня, повідомляє Корреспондент.

Путін вважає, що Захід спробує підірвати громадський устрій РФ через "націонал-зрадників".

"Вони намагатимуться робити ставку на так звану "п'яту колону", на "націонал-зрадників", на тих, хто заробляє гроші тут у нас, а живе там. І живе навіть не в географічному сенсі цього слова, а своїми думками, своєю рабською свідомістю. Я зовсім не засуджую тих, у кого вілла в Майамі або на французькій Рив'єрі.Хто не здатний обійтися без фуа-гра, устриць або так званих "гендерних свобод". Але проблема не в цьому. А в тому - ще раз повторюю - що більшість таких людей ментально знаходяться саме там, а не тут, не з нашим народом, не з Росією, і це, на їхню думку, ознака приналежності до "вищої касти", "вищої раси". аби сидіти в передпокої біля цієї вищої касти. Колективний Захід намагається розколоти наше суспільство, спекулюючи на бойових втратах, наслідках соціально-економічних санкцій, спровокувати громадянську боротьбу, використовуючи "п'яту колону" для досягнення своєї мети. А ціль одна - я вже говорив - Знищення Росії. Але російський народ може відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників, і виплюне їх, як мушку, яка випадково залетіла в рот" , - заявив Путін.

За його словами, Захід планував запровадити жорсткі економічні санкції проти Росії у будь-якому разі, навіть якби РФ не вторглася до України.

Путін заявляє, що фактично Росії оголосили війну "недружнім діями" та тиском на економіку. Він сказав, що резерви російського Центробанку просто вкрали і західні уряди оголосили "дефолт" за своїми зобов'язаннями перед російськими фінансовими системами. Також президент Росії заявив, що на РФ чекають нові економічні реалії та структурні зміни економіки, вони призведуть до зростання безробіття та інфляції. За його словами, завдання влади мінімізувати ці наслідки.

Щодо падіння експорту після санкцій, він заявив, що потрібно не скорочувати виробництво, а направити додаткові обсяги товарів на внутрішній ринок.

"Це об'єктивно має вести до зниження цін усередині країни" , - сказав Путін.

Також він заявив, що арешти закордонних активів РФ і бізнесу - урок для російських підприємців і запевнив, що "немає нічого надійнішого за інвестиції на батьківщині".

Як повідомлялося, дефолт Росії може бути оголошений вже сьогодні, якщо держава та деякі компанії не виплатять купон за боргами у доларах.