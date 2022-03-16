Україна отримає від США $800 млн на оборону - Байден

США передадуть Україні чергову партію військового обладнання на загальну суму $800 млн. Загалом цього тижня буде передано оборонну допомогу на $1 млрд. Про це сказав президент США Джо Байден на брифінгу в середу, 16 березня, повідомляє Корреспондент.

За словами американського лідера, ці поставки міститимуть:

800 ПЗРК Singer

2000 ПТРК Javelin, 1000 легких гранатометів і 6000 гранатометів АТ-4

100 БПЛА

100 гранатометів, 5000 автоматичних гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів, 400 рушниць

20 млн патронів

по 25 000 бронежилетів і шоломів

"Американський народ стійко підтримує народ України перед аморальним та неетичним нападом Путіна на громадянське населення. Ми єдині у своїй огиді до злочинної агресії Путіна, і ми продовжуватимемо підтримувати їх, поки вони борються за свою свободу, свою демократію та саме виживання" , – заявив президент.

Також Байден запевнив, що Вашингтон продовжить тиснути на Москву і має намір ізолювати Росію на міжнародній арені.

"Разом з нашими союзниками ми продовжимо чинити тиск на економіку Росії, що знаходиться під ударом, далі ізолювати її на світовій арені. Це наша мета" , - заявив Байден.

За його словами, США мають намір "послабити позиції" Росії, зміцнюючи при цьому "українські позиції як на полі бою, так і у переговорах".

Раніше CNN повідомляли, що США та їхні союзники по НАТО направили в Україну системи ППО. Йдеться про мобільні системи ППО радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 та SA-14.