ОВА: у Маріуполі війська РФ розбомбили спорткомплекс, де знаходилися вагітні та діти

Список злочинів російських терористів у Маріуполі доповнився авіаударом зі спорткомплексу "Нептун", де перебували вагітні та мами з маленькими дітьми. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Укрiнформ.

"Винятково цивільні перебували і в "Нептуні". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це чистий тероризм" , - зазначив у Телеграмі голова ОВА.

У долученому відео йдеться про те, що одну з вагітних намагаються врятувати з-під завалів. У басейні були вагітні жінки з дітьми до 3 років.

Кириленко нагадав, що російська мерзота з Градів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей, включаючи дитину, і бомбардування Драмтеатру, де ховалися кілька сотень маріупольців.