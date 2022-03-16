ОВА: у Маріуполі війська РФ розбомбили спорткомплекс, де знаходилися вагітні та діти
Список злочинів російських терористів у Маріуполі доповнився авіаударом зі спорткомплексу "Нептун", де перебували вагітні та мами з маленькими дітьми. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, повідомляє Укрiнформ.
"Винятково цивільні перебували і в "Нептуні". Тепер там під завалами, серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Це чистий тероризм", - зазначив у Телеграмі голова ОВА.
У долученому відео йдеться про те, що одну з вагітних намагаються врятувати з-під завалів. У басейні були вагітні жінки з дітьми до 3 років.
Кириленко нагадав, що російська мерзота з Градів обстріляла автомобільну колону, яка йшла з Маріуполя на Запоріжжя, поранивши п'ятьох людей, включаючи дитину, і бомбардування Драмтеатру, де ховалися кілька сотень маріупольців.
"Росіяни вже зараз починають брехати, ніби там був штаб полку Азов. Але вони й самі чудово знають, що там були лише цивільні" , - написав він.