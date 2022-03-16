Кличка: через ворожі обстріли постраждав Подільський район Києва

Російські окупанти продовжують бомбардувати столицю України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Укрiнформ.

«Ввечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили до кількох приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики. Займання локалізовано, але роботи з ліквідації наслідків пожежі продовжуються. Наразі постраждалих не виявили» , - йдеться у Телеграм-повідомленні .

За словами мера, також пошкоджено газопровід низького тиску; аварію ліквідують спеціалісти газової служби

Як повідомлялося, у Києві 16 березня діє посилена комендантська година, яка почалася вчора, 15 березня, о 20:00 і триватиме до 7:00 17 березня. На цей час оголошено комендантську годину і в Київській області.