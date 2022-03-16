Генштаб ЗСУ: окупанти зазнають втрат

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України, але набувають жорсткого опору з боку української армії. Про це заявив Генштаб ЗСУ у середу, 16 березня, повідомляє Корреспондент.

"Окупанти зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці. З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 у Чернігівській області. Дані щодо втрат противника уточнюються" , - сказано в заяві ".

Також військові РФ продовжують порушувати норми Міжнародного гуманітарного права – завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталів, обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Також фіксуються факти утримання цивільних осіб у заручниках, пограбувань місцевого населення, мародерства та викрадення людей.

Крім того, через примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО склалася критична ситуація, що наближає регіон до гуманітарної катастрофи. У Макіївці катастрофічна ситуація у місцевих лікарнях - вони фактично не здатні надавати медичну допомогу мирному населенню через відсутність кваліфікованого медперсоналу.

ЗСУ продовжують успішно виконувати поставлені завдання щодо відображення збройної агресії проти України. На окремих напрямках наші підрозділи перегруповані та перейшли у контрнаступ.