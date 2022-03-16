Кулеба пояснив важливість програшу РФ у Гаазькому суді

Рішення Міжнародного суду ООН, за яким Російська Федерація зобов’язана негайно припинити війну в Україні – це саме те, чого вимагала Україна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Сьогодні.

Міністр зазначив у Facebook, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:

на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;

суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;

13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);

рішення суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;

рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.