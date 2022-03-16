Кулеба пояснив важливість програшу РФ у Гаазькому суді
Рішення Міжнародного суду ООН, за яким Російська Федерація зобов’язана негайно припинити війну в Україні – це саме те, чого вимагала Україна. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Сьогодні.
Міністр зазначив у Facebook, що Україна "отримала все, що просила", а також пояснив, чому це важливо для нашої країни:
- на найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися;
- суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України;
- 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай);
- рішення суду є юридично зобов’язуючим відповідно до норм міжнародного права;
- рішення стане точкою відліку для інших юридичних та подальших політичних оцінок російської агресії.
"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить. Сьогоднішнє рішення – акт справедливості щодо українського народу", – заявив Кулеба.