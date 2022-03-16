CNN: Словаччина готова надати Україні системи ППО С-300

Словаччина попередньо погодилася надати Україні систему протиповітряної оборони С-300 для захисту від російських авіаударів, повідомляє Європейська правда.

Як пише CNN з посиланням на свої джерела, Словаччина, один із трьох союзників НАТО, у яких є такі системи оборони, хоче отримати гарантії того, що ці системи будуть замінені негайно.

Якщо країна надасть свої С-300, то, можливо, отримає зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва, щоб заповнити потенціал, від якого вона відмовляється.

Німеччина та Нідерланди вже публічно заявили, що спрямовують до Словаччини системи Patriot. Але інтеграція нової комплексної системи ППО в існуючу військову архітектуру країни, а також навчання її сил використанню може зайняти час, попередило одне з джерел, знайомих із цим питанням.