Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak

Велика Британія поставить в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak﻿. Про це заявив у середу міністр оборони країни Бен Воллес, повідомляє Ділова столиця.

Так, минулого тижня Уоллес сказав британським парламентаріям, що Лондон розглядає варіант із постачанням Україні ракет Starstreak.

Як передає BBC, у середу на зустрічі міністрів оборони у Брюсселі Уоллес зазначив, що "ми їх постачаємо".

Уоллес не уточнив, про яку кількість зенітних ракет йдеться і як українські війська навчатимуться роботи з ними.

Глава британського міноборони додав, що Сполучене Королівство раніше поставило Україні 4000 одиниць протитанкової зброї.

Starstreak (з англ. буквально "зоряний слід") — британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряну мету на висоті до 5 км.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання Україні воєнної допомоги на 800 мільйонів доларів.