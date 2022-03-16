У Мінагро запевнили, що кризи продовольства не буде

Посівну кампанію проведуть у всіх регіонах України, де є можливість "йти в поле", тому питання продовольчої безпеки буде вирішено. Про це заявив міністр агрополітики Роман Лещенко, повідомляє Корреспондент.

"Де ми фізично можемо сіяти, де не стріляють, де є можливість йти в поле – ми йдемо в поле і сіємо. Не йдеться тільки про захід України, йдеться і про центр і південь, ми сіятимемо скрізь, де можемо" , – сказав Лещенко в ефірі телеканалу Рада.

За його словами, Україна виконає питання продовольчої безпеки.

"Безумовно, Україна є гарантом понад 400 млн людей у всьому світі з погляду продовольства" , - додав міністр.

Також Лещенко наголосив, що потреби українців першочергові і наголосив, що в країні існує достатньо тогорічних запасів.