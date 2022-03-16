ОВА Миколаєва: лінія фронту зрушилася у бік Херсона

На Миколаївщині наші захисники пересунули лінію фронту в бік Херсона – у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом.﻿ Про це заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.

"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Вони сидять у будинках, у підвалах, відстрілюються в будь-який бік. Окупанти переміщуються за Херсон, готують там собі нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Адже сенсу військового щось робити з нашим містом. У них варіантів напасти на Миколаїв сьогодні немає» , - розповів Кім у своєму телеграм-каналі.

За його словами, тепер місто більш спокійно переходить у нормальний режим роботи. Зокрема, зараз будуть посилені заходи з безпеки містян та бізнесу.

"Тепер у мене з'явилося більше часу, щоб розбиратися з господарством області" , - наголосив Кім.

Він також попередив, що ті «тилові щури», які отримують для себе вигоду, користуючись тим, що йде війна, будуть жорстко покарані.