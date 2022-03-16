ОВА Миколаєва: лінія фронту зрушилася у бік Херсона
На Миколаївщині наші захисники пересунули лінію фронту в бік Херсона – у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.
"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Вони сидять у будинках, у підвалах, відстрілюються в будь-який бік. Окупанти переміщуються за Херсон, готують там собі нову лінію оборони. Це означає, що у найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом. Адже сенсу військового щось робити з нашим містом. У них варіантів напасти на Миколаїв сьогодні немає», - розповів Кім у своєму телеграм-каналі.
За його словами, тепер місто більш спокійно переходить у нормальний режим роботи. Зокрема, зараз будуть посилені заходи з безпеки містян та бізнесу.
"Тепер у мене з'явилося більше часу, щоб розбиратися з господарством області", - наголосив Кім.
Він також попередив, що ті «тилові щури», які отримують для себе вигоду, користуючись тим, що йде війна, будуть жорстко покарані.
«Сидітимете в підвалах довго, за законами воєнного часу будемо з вами розбиратися», - пообіцяв голова ОВА.