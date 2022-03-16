ЄСПЛ припинив розгляд позовів проти РФ

Європейський суд з прав людини після виключення Росії із Ради Європи ухвалив рішення призупинити розгляд усіх скарг проти РФ. Про це йдеться у заяві ЄСПЛ, повідомляє Новое время.

Міжнародний суд взяв паузу для роздумів щодо подальшої долі скарг проти РФ. Призвело до такого кроку рішення Ради Європи вигнати Росію зі своїх лав.

"Суд ухвалив призупинити розгляд усіх заяв проти Російської Федерації до розгляду ним правових наслідків цієї ухвали для роботи суду" , — йдеться у повідомленні ЄСПЛ.

Юрисдикція Європейського суду з прав людини поширюється на всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Росія ратифікувала конвенцію 1998 року.

6 березня Європейський суд з прав людини заборонив РФ обстрілювати громадянську інфраструктуру України та забезпечити безпечний прохід гуманітарної допомоги.