В Канаде арестовали российский самолет и планируют передать ВСУ

У Канаді заарештували російський вантажний літак Ан-124 Руслан. Відтепер він допомагатиме транспортуванню оборонних вантажів між США, Канадою та Україною, повідомляє Новое время.

Як інформує портал Av Web, літак заарештували в Торонто, коли він привіз тести на COVID-19, попри те, що в Канаді заборонили російським літакам вторгатися в їхній повітряний простір.

АН-124 Руслан належить російській вантажній авіакомпанії Волга-Дніпро. Наразі літак припаркований на доріжці в Торонто і перебуватиме там протягом невизначеного часу.

Компанія власник уже висловила свої обурення та вимагає повернути літак.

Водночас, літак планують передати ЗСУ, щоб допомагати з транспортуванням оборонних вантажів між США, Канадою та Україною.