Кулеба назвав умови для переговорів із Лавровим

Дмитро Кулеба разом з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу 17 березня обговорять імовірні перемовини з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.﻿ Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Укрiнформ.

Глава української дипломатії поінформував, що Мевлют Чавушоглу приїде до України після візиту до Москви і розповість, чого вдалося досягти на переговорах з Росією.

«Будемо з ним разом будувати подальшу логіку процесу. Я завжди підтверджував, що готовий до ведення переговорів на рівні міністрів закордонних справ за умови якщо, звісно, що пан Лавров готовий до субстантивного обговорення питань і вирішення конкретних проблем» , - підкреслив міністр.

За його словами, якщо Чавушоглу привезе з Москви таку звістку, то «ми можемо намітити подальші кроки у переговорному процесі на рівні міністрів».

Кулеба додав, що на зустрічі з главою МЗС Туреччини буде обговорюватися і двосторонній порядок денний, зокрема підтримка України та інші питання співпраці.