Рєзніков пообіцяв військові сюрпризи для ворогів

Міноборони цілодобово працює на рівні НАТО, ЄС для посилення обороноздатності України. Поки що інформація про постачання міжнародної допомоги ЗСУ не оприлюднюється, проте на фронті ворог першим дізнається про цю допомогу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Укрiнформ.

«У ці дні ми цілодобово працюємо на рівні НАТО, ЄС, двосторонньому рівні для посилення нашої оборони. Складно назвати міністра оборони партнерської країни, з яким би я не говорив за останні дні телефоном або відеозв'язком. Світ справді змінився. Перейдено рубікон. Наразі вільний світ – україноцентричний. І ми робимо все, щоб це відчули наша армія та наш народ. Ми домовилися не повідомляти про конкретні результати. Хочу лише сказати – позитивні новини є. Першим їх дізнається ворог – на фронті від наших військових» , – заявив Резніков у Фейсбуці