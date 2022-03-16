Гаазький суд розгляне питання про виплату репарацій від РФ

Міжнародний суд ООН у Гаазі розгляне питання про репарації від Росії за завдані збитки Україні . Про це у Гаазі розповіла коагент України на слуханнях у Міжнародному суді Оксана Золотарьова, повідомляє Укрiнформ.

"Суд визнав наявність своєї попередньої юрисдикції. Тепер ми переходимо до розгляду справи по суті, і тепер суд визначатиме, чи має він повну юрисдикцію розглядати цю справу. Потім перейде до питань того, яку відповідальність має нести РФ. Насамперед йдеться про встановлення фактів порушення нею міжнародного права, що є ключовим пріоритетом міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Після цього суд перейде до розгляду питання репарацій. Йдеться про компенсації за ту шкоду, як моральну, так і матеріальну, заподіяну народу України" , - наголосила коагент.

Вона зазначила, що міжнародним правом передбачено усі механізми стягнення коштів у разі невиконання однієї зі сторін рішення судів.

"Але це питання розглядатиметься на пізнішому етапі. Зараз суд встановить подальший хід розгляду справи найближчими днями, можливо, протягом тижня, і тоді ми розумітимемо, як рухатимемося далі" , - сказала Золотарьова.

Вона також нагадала, що на третій день вторгнення Україна направила позов проти Росії до Міжнародного суду ООН із вимогою притягти агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду.