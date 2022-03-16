Генштаб ЗСУ: ППО знищила десять літаків та вертольотів супротивника
Українські захисники за добу, 16 березня, збили десять російських літаків та вертольотів. Про це поінформував пресцентр Генштабу ЗСУ, повідомляє Новое время.
"Протиповітряною обороною знищено три російські винищувачі Су-30см, один винищувач бомбардувальник Су-34, один літак не встановленого типу, два вертольоти та один БпЛА оперативно-тактичного рівня", - повідомляє відомство у Telegram.
Також протиповітряна оборона Сухопутних військ повідомляє про ще одного збитого винищувача бомбардувальника Су-34 та гелікоптера Ка-52 на північному та південному напрямку відповідно.
"Винищувальна авіація продовжує вести повітряні бої з переважаючими повітряними силами окупантів. Були застосування – пуски керованих ракет, будемо уточнювати і перевіряти чи були уражені цілі", - підсумували в Генштабі.