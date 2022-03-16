Верещук: до Запоріжжя вдалося евакуювати 6,4 маріупольців

Віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про евакуацію людей із Маріуполя 16 березня, повідомляє Новое время.

У зверненні Верещук заявила, що українська сторона цілий день проводила складні переговори з російськими окупантами, щоб забезпечити режим тиші для виїзду із заблокованого окупантами Маріуполя людей на своїх автомобілях. Колону з продовольством та автобусами для евакуації знову не пропустили до Маріуполя.

Україна організувала збір людей, які вибралися з Маріуполя до Бердянська. За словами Верещук, усі 15 автобусів із маріупольцями вже доїхали до Запоріжжя. Загалом у місто прибули 6426 маріупольців, із них 2039 дітей. Колони приватного транспорту продовжують рухатися в напрямку Запоріжжя. Продовольство та медикаменти українська сторона залишила в Бердянську, там організовано пункти допомоги всім, хто виїхав із блокадного міста.

Завтра Україна вестиме переговори про режим тиші вздовж маршруту евакуації з Маріуполя і продовжуватиме забирати людей з Маріуполя до Бердянська, а звідти — до Запоріжжя. Також планується організація коридорів, щоб доставити гуманітарний вантаж до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської областей.

У Маріупольській міській раді повідомили, що 16 березня з Маріуполя у бік Запоріжжя виїхали близько 11 тисяч людей. Для тих, хто своїм ходом дістався Бердянська і не зміг продовжити рух, організували автобуси у Запоріжжя. Після приїзду до Запоріжжя допомогу можна отримати у центрах підтримки за адресами:

вул. Рекордна, 41 (приміщення цирку);

Оріхівське шосе, 27 (Епіцентр);

контакт-центр: 0800 503 508 (цілодобово).

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