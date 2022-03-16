Нацполіція: у Чернігові через обстріли у черзі за хлібом загинули 13 людей

Кількість мирних мешканців Чернігова, які загинули внаслідок ворожого обстрілу біля хлібного магазину, зросла до 13.﻿ Про це заявив начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, повідомляє Укрiнформ.

"Сьогодні російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова. Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там саме стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян" , - інформує Нідзельський у Фейсбуці.

Начальник ГУНП зазначив, що на місці воєнного злочину працювали слідчі поліції. Вони ретельно фіксували обставини та наслідки ворожого обстрілу. Поліцейські також займалися евакуацією постраждалих громадян до медичних закладів.