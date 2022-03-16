Нацполіція: у Чернігові через обстріли у черзі за хлібом загинули 13 людей
Кількість мирних мешканців Чернігова, які загинули внаслідок ворожого обстрілу біля хлібного магазину, зросла до 13. Про це заявив начальник поліції Чернігівської області Володимир Нідзельський, повідомляє Укрiнформ.
"Сьогодні російські війська завдали підступних ударів з важкої артилерії по одному з житлових мікрорайонів Чернігова. Снаряди влучили у багатоповерхівку та впали на території поблизу магазину. Там саме стояло багато людей - вони вишикувалися в чергу за хлібом. Внаслідок ворожої атаки загинуло 13 осіб та постраждали десятки мирних громадян", - інформує Нідзельський у Фейсбуці.
Начальник ГУНП зазначив, що на місці воєнного злочину працювали слідчі поліції. Вони ретельно фіксували обставини та наслідки ворожого обстрілу. Поліцейські також займалися евакуацією постраждалих громадян до медичних закладів.