Зеленський розповів про вимоги на переговорах із Росією

Президент України Володимир Зеленський розповів про вимоги щодо переговорів з Росією. Завершення війни та гарантії безпеки є пріоритетними, повідомляє РБК-Україна.

"Переговори продовжуються. Переговори заради України. Мої пріоритети на переговори абсолютно зрозумілі: закінчення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії, реальний захист" , - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Financial Times, посилаючись на трьох учасників переговорів, оприлюднило мирний план між Україною та Росією, що складається із 15 пунктів. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інформація від видання є лише чернеткою з російських запитів.

Нагадаємо, що досягти миру між Україною та Росією можна лише під час зустрічі лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Війна Росії проти України триває двадцять один день.