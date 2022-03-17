Ювеліри різко підвищують ціни

Ювеліри намагаються нажитися на війні в Україні – неадекватно підвищують ціни, повідомляє UBR.

На тлі війни в Україні ціна дорогоцінних металів зростає, чим користуються продавці та надмірно завищують вартість продукції.

З початку війни в Україні ювелірні компанії почали збільшувати ціни на продукцію, прикриваючись підвищенням цін на золото, пише британське видання Telegraph.

Ціна на золото зросла до 1460 фунтів ($1900 США) за унцію після того, як на лондонському ринку було припинено продажі російських золотих злитків.

З початку лютого дорогоцінні метали зросли в ціні майже на 11%, з 1318 фунтів ($1 726 США) за унцію, оскільки інвестори кинулися у так звану тиху гавань після вторгнення Росії в Україну.

У надмірному підвищенні цін та тиску на ринок на тлі війни звинувачують лондонський центр торгівлі діамантами та ювелірними виробами у Хаттон-Гардені.