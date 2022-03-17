Президент Молдови вимагає виведення російських військ з Придністров'я

Президент Молдови Майя Санду вчергове вимагає від Росії вивести війська з території окупованого Придністров'я, повідомляє РБК-Україна.

Коментуючи резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, вона наголосила, що Кишинів завжди наполягав і продовжує наполягати на введенні військ РФ з придністровського регіону в Молдові.

"Ми завжди вимагали виведення російських військ з Придністров'я, ми вимагали і продовжуємо вимагати утилізації боєприпасів" , - заявила Санду.

Вона також звернула увагу, що роль Кремля в придністровському конфлікті - ні для кого не секрет.

"Ми продовжуємо закликати до мирного вирішення цього конфлікту. І ми зробимо все можливе, щоб знайти та реалізувати дипломатичне, політичне, мирне рішення" , - наголосила президент Молдови.

Нагадаємо, ПАРЄ на засіданні 15 березня одноголосно офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації.