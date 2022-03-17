Путін про мету війни з Україною: "За право залишатися Росією"

Президент Росії Владімір Путін заявив, що веде війну з Україною "за право бути та залишатися Росією", повідомляє Голос Америки.

Путін назвав "націонал-зрадниками" тих, хто орієнтується на західний спосіб життя.

За словами президента РФ, ставку на таких громадян робить Захід, намагаючись зашкодити країні.

До людей, які просто витрачають гроші за кордоном, у нього питань немає.

Він черговий раз розкритикував західні країни, заявивши, що вони намагаються "скасувати" Росію.

Країну, за словами Путіна, намагаються "відправити за Можай" , "перетворити на слабку, залежну" і, "у кращому для них варіанті" , розчленувати.

При цьому, заявив він, західні країни робитимуть ставку на "п'яту колону" .

Захід, за словами Путіна, намагається розколоти російське суспільство, роблячи ставку "на так звану п'яту колону, на націонал-зрадників, на тих, хто заробляє гроші тут, у нас, а живе там, і "живе" навіть не в географічному сенсі слова , а за своїми думками, за своєю рабською свідомістю" .

"Я зовсім не засуджую тих, у кого вілла в Маямі або на Французькій Рив'єрі, хто не може обійтися без фуа-гра, устриць або так званих ґендерних свобод. Але проблема абсолютно не в цьому, а в тому, що багато хто з таких людей, за своєю суттю, ментально перебуває саме там, а не тут, не з нашим народом, не з Росією" , – сказав президент.

За словами Путіна, російський народ "завжди зможе відрізнити справжніх патріотів від покидьків і зрадників" , а останніх просто "виплюне, як мушку, що випадково залетіла в рот" .

На його думку, таке "природне та необхідне самоочищення суспільства" зміцнить країну.

Як підкреслив глава російської держави, багато країн змирилися з тим, "щоб жити, зігнувши спину і улесливо приймаючи всі рішення свого суверена" , але Росія ніколи не буде "в такому жалюгідному та приниженому стані" .