NYT: РФ втратила в Україні більше військових, ніж США в Іраку та Афганістані

За оцінками американської розвідки, під час ров’язаної Росією повномасштабної війни проти України загинуло понад 7000 російських військових, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє New York Times із посиланням на джерела.

Дані американської розвідки базуються на інформації української та російської сторін, а також публікаціях у ЗМІ, супутникових знімках та відео з російськими танками та солдатами.

Таким чином, Росія за три тижні війни в Україні втратила більше військових, ніж армія США сумарно за 20 років в Іраку та Афганістані, зазначає видання.

За словами американських чиновників, така кількість загиблих за три тижні боїв є приголомшливою та має наслідки для боєздатності російських підрозділів. Джерела в Пентагоні кажуть, що якщо один підрозділ втрачає 10% військових (включаючи поранених), він втрачає боєздатність. У війні проти України беруть участь понад 150 000 російських військовослужбовців. Втрати, включаючи, за приблизними оцінками, від 14 000 до 21 000 поранених, близькі до цього 10% рівня.

Інформація України, НАТО та Росії свідчить, що Росія також втратила щонайменше трьох генералів.

У Пентагоні зазначають, що велика кількість загиблих, яка збільшується, може підірвати у військових бажання продовжувати бойові дії. З'являється інформація про те, що росіяни кидають техніку та ховаються у лісах.

"Схоже, вони [значні втрати] впливають на бойовий дух та згуртованість підрозділів, особливо з огляду на те, що ці солдати не розуміють, за що вони воюють" , - сказала Евелін Фаркас, колишня високопоставлена співробітниця Пентагону за часів адміністрації Обами.

Проте йдеться лише про сухопутні війська, додала вона. Росія дедалі частіше використовує авіацію для атак на українські міста. За словами джерел, така тактика допомагає маскувати погану роботу російських військових на землі.

Західні чиновники кажуть, що в Україні може бути близько 20 російських генералів.

"Вже три генерали [вбиті] - це шокуюча цифра" , - сказав колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Два джерела NYT зазначили, що багато російських генералів розмовляють по незахищених телефонах та раціях. За словами співрозмовників видання, принаймні в одному випадку українці перехопили дзвінок генерала, визначили його геолокацію та здійснили атаку, під час якої вбили його.