Курс валют НБУ на 17 березня

Курс валют НБУ на 17 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 17 березня 2022 року

Курс долара не змінився та залишається на рівні 29.25 за 1 долар.

Курс євро залишається стабільним на рівні 33.17 за 1 євро.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.64 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 39.74 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 31.81 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого не змінився і становить 7.30 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 29.254 900
EUR Євро 33.170 700
RUB Рубль 0.364 480
GBP Фунт стерлінгів 39.744 200
CHF Швейцарський франк 31.807 400
PLN Польський злотий 7,296 000

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