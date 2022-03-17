Сербія відмінила всі рейси з Москви до Белграда

Авіакомпанія Air Serbia скасувала всі рейси з Москви до Белграда, підтримавши санкції через війну Росії проти України, повідомляє Новое время.

Раніше сербська авіакомпанія намагалася наростити перевезення до Росії, тоді як інші європейські авіакомпанії перестали виконувати такі польоти. Так Белград став справжнім скарбом для російських мандрівників, адже він відігравав для них роль "мосту до Європи".

Таке рішення зустріли хвилею критики, після чого Air Serbia все ж таки підтримала світові санкції і закрила небо для росіян.