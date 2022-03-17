Санкції Заходу: як війна вплинула на російський авіаринок

Що очікує російську авіацію через війну проти України, повідомляє РБК-Україна.

Санкції Євросоюзу, США і Канади через війну Росії проти України зруйнували концепцію найбільшої російської авіакомпанії "Аерофлот", за якою там хотіли розвивати нові ринки. Раніше компанія планувала працювати над новими міжнародними рейсами з "високим рівнем сервісу" і розвивати транзитні перевезення на закордонних літаках Airbus і Boeing.

"Санкції не зрівняються навіть з іранськими"

"Аерофлот" – найбільша російська, а до цього - єдина і монопольна радянська державна авіакомпанія. Національний авіаперевізник Росії та офіційний авіаперевізник зимових Олімпійських ігор 2014 року.

Раніше компанія виконувала безліч рейсів всередині країни й за кордон. Однак внаслідок вторгнення Росії на Україну і введених у відповідь санкцій з 8 березня 2022 року не виконує міжнародні рейси "у зв'язку з виникненням додаткових обставин, що перешкоджають виконанню польотів".

Однак не тільки "Аерофлот", але і вся цивільна авіація Росії не переживе цю війну, говорив раніше у коментарі експерт з авіаційного права Андрій Гук.

"Таких санкцій і такої авіаблокади авіація ще не знала ніколи. Це не зрівняється навіть з Іраном (санкції проти цивільної авіації у 2018 році, в тому числі з відключенням від системи платежів SWIFT – ред)" , — говорить про масштаби наслідків фахівець.

У таких наслідків - кілька основних причин, вважає експерт:

Закриття повітряного простору ЄС і Великої Британії для російських авіакомпаній. Відповідно, прямих маршрутів польотів туди з Росії просто не буде.

для російських авіакомпаній. Відповідно, прямих маршрутів польотів туди з Росії просто не буде. Заборона постачати літаки та запчастини в Росію . В першу чергу-Airbus. В разі поломки літака деталі направити не зможуть.

. В першу чергу-Airbus. В разі поломки літака деталі направити не зможуть. Відмови лізингових компаній працювати з Росією.

"Старе життя закінчилося". Наслідки західних санкцій для "Аерофлоту"

Санкції повністю заборонили "Аерофлоту" літати в Європу та Америку й обмежили можливість польотів за іншими напрямками, пише Avianews.

Через це транзитна модель перевезень "Аерофлоту", коли пасажири летіли зі сходу на захід з пересадкою в московському аеропорту Шереметьєво, вже припинила своє існування. Автор цієї концепції роботи Андрій Панов після введення в дію західних санкцій заявив, що покинув Росію і пішов з компанії.

Фото: Airbus A330 - 243 компанії" Аерофлот" (uk.wikipedia.org)

"Старе життя закінчилося" , - написав він у прощальному повідомленні на своїй сторінці в Facebook.

Перед цим пост генерального директора "Аерофлоту" залишив Михайло Полубояринов.

Через жорсткі санкційні обмеження більшість літаків компанії "Аерофлоту" залишилися без страховки і сертифікатів льотної придатності.

"Щоб врегулювати таку проблему, в Росії екстрено прийняли законодавство, за яким літаки західного виробництва змінюють іноземну реєстрацію на російську і переходять у сферу управління російської авіавлади" , - пише автор публікації.

Однак подібні заходи не особливо допомогли розв'язати проблему польотів російських авіакомпаній за кордон. Їх авіалайнери можуть зупинити в іноземних аеропортах через відсутність необхідних документів або за рішенням іноземних власників літаків, які хочуть повернути повітряні судна назад.

"Гарантії того, що російські літаки не застрягнуть за кордоном, Росавіації дали тільки Киргизія і Шрі-Ланка. У відповідь на це "Аерофлот" відреагував запуском щоденних рейсів в киргизькі міста Бішкек і Ош на літаках західного виробництва" , - йдеться у публікації.

За даними видання, починаючи з 21 березня, авіакомпанія також планує полетіти в столицю Азербайджану Баку і столицю Вірменії Єреван:

"Однак оскільки ці країни не дали гарантії "Аерофлоту", літати в Баку і Єреван він буде на російських регіональних літаках сухий Суперджет 100. Інші регулярні міжнародні рейси в мережі "Аерофлоту" зараз відсутні".

Airbus і Boeing позбавили російські авіакомпанії доступу до техдокументації

Напередодні відбулася ще одна подія, покликана заблокувати роботу й інших російських авіакомпаній: найбільші світові виробники літаків Airbus і Boeing відключили від доступу до технічної документації російські авіакомпанії.

Це також сталося через санкції з боку США і Євросоюзу.

Фото: Найбільші світові виробники літаків Airbus і Boeing відключили від доступу до технічної документації російські авіакомпанії (wikipedia.org)

Зараз більшість авіалайнерів в парку російських авіакомпаній - це саме Airbus і Boeing.

Таке рішення великих компаній для країни-агресора означатиме, що їх авіакомпанії не зможуть зробити нічого, що пов'язано з необхідним обслуговуванням авіалайнерів, пояснює інженер з техобслуговування Павло Кошелєв.

"Без актуальної інформації не можна буде навіть поміняти лампочку. Тобто літак літає до найближчого дефекту або найближчої перевірки, після чого він не в сервісі. Будь-який Літак після цього моменту буде нелегальний" , - пояснив фахівець.

При цьому проводити технічне обслуговування авіалайнерів не зможуть навіть сторонні сервіси, які знаходяться за кордоном. При введенні реєстраційних даних літаків з Росії, системи Airbus і Boeing просто не бачать їх у своїй базі та не видають необхідну інформацію для обслуговування.

Використання нелегальної авіадокументації - злочин

При цьому може бути таке, що у когось з авіакомпаній в Росії все ж залишився доступ до документації компаній-виробників в офлайн-доступі, допускає Павло Кошелєв.

"Наступна ревізія документів у Airbus намічена на 1 травня. З цього дня нинішня документація стане недійсною. Використання нелегальної документації є злочином. І, розуміючи таку ситуацію, будь-який інспектор в будь-якому аеропорту може зупинити літак через те, що його використання не буде безпечним" , — додав інженер.

Нагадаємо, раніше Air Serbia скасувала рейси до Росії, закривши їй останнє "європейське вікно".