ДСНС: у Києві уламки збитої ракети впали на багатоповерхівку

Сьогодні, 17 березня, близько 5 години ранку українські військові збили російську ракету, уламки якої впали на багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці, повідомляє РБК-Україна.

"В результаті падіння залишків збитої ракети, сталося руйнування конструкцій будинку на 16-му і технічному поверсі, а також загоряння в квартирі на 16-му поверсі" , - йдеться в повідомленні.

О 5:49 загоряння на площі 20 кв.м було ліквідовано. Рятувальники евакуюють людей з 11-го і вище поверхів. Також вони розбирають зруйновані конструкції і шукають постраждалих.

На місці задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 60 осіб особового складу.

За попередньою інформацією, на місці евакуйовано 30 осіб, з яких 3 постраждали. Загинула 1 людина. Інформація уточнюється.