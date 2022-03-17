ЗМІ: у Харківській області окупанти вдарили по школі у Мерефі

У Мерефі Харківської області в результаті ворожого обстрілу вночі 17 березня постраждала школа, і в будівлі сталася пожежа, повідомляє РБК-Україна.

Російські війська завдали ударів по будівлі школи, а також обстріляли центр міста. Жителі Мерефи пишуть в мережі, що перед пожежею в школі чули вибух. Після в будівлю сталося загоряння.

Інформація про можливих постраждалих з'ясовується.

У мережі опублікували кадри з наслідками нічного обстрілу міста Мерефа в Харківському районі.

У школі в Мерефі після російського обстрілу сталася пожежа (фото: t.me/truexanewsua)

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку війни пошкоджено понад 400 навчальних закладів. Серед них повністю було знищено - 59.