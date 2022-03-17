Графік евакуаційних потягів на 17 березня

УЗ оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 17 березня﻿. Про це йдеться у повідомленні﻿ пресслужби.

Харків:

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;

9:40 — №229/230 Харків — Ужгород;

13:00 — №239/240 Харків — Львів;

14:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

Дніпро:

8:00 — Інтерсіті+ Дніпро — Львів;

10:30 — №903/904 Дніпро — Дрогобич.

Краматорськ:

13:00 — №273/274 Краматорськ — Львів;

16:00 — №275/276 Краматорськ — Львів.

Кривий Ріг:

11:00 — №219/220 Кривий Ріг — Ужгород.

Запоріжжя:

10:00 — №902/901 Запоріжжя — Хелм;

16:05 — №225/226 Запоріжжя — Ковель;

18:00 — №234/233 Запоріжжя — Ужгород.

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13. З вокзалу Дарниця відправляться поїзди Інтерсіті+ до Львова о 8:00 та о 17:00, а також до Харкова — о 1:00 та о 7:00.