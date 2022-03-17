ДПСУ оприлюднила телефони для вирішення питань перетину кордону

У Державній прикордонній службі оприлюднили номери телефонів, за якими можна отримати консультацію з окремих питань перетину кордону з країнами ЄС та Республікою Молдова, повідомляє Укрінформ.

Держприкордонслужба повідомляє, що отримати консультацію з окремих питань перетину кордону можна за телефонами:

Волинський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Волинської області) – тел. (033) 272 09 20;

Львівський прикордонний загін (кордон з Республікою Польща у межах Львівської області) – тел. (032) 239 01 23.

Консультацію щодо питань перетину кордону зі Словаччиною й Угорщиною можна отримати у Чопському прикордонному загоні за номером (067) 181 42 67.

Щодо питань перетину кордону із Румунією і Молдовою у межах Чернівецької області можна отримати консультацію у Чернівецькому прикордонному загоні за номером - (037) 259 19 49; у межах Вінницької області - у Могилів-Подільському прикордонному загоні за номером (043) 376 01 41.

У ДПСУ також указали номер телефону Західного регіонального управління – (032) 275 62 90.