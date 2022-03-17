Луганська ОВА: окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч
Окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями", - йдеться в повідомленні.
Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Гайдай додав, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати.
"Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної", - написав він.