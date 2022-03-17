Луганська ОВА: окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч

Окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків, повідомляє﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями" , - йдеться в повідомленні.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Гайдай додав, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати.