Луганська ОВА: окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч

Луганська ОВА: окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч

Окупанти обстрілювали Рубіжне всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків, повідомляє﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни у ніч із 16 на 17 березня влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч. У місті внаслідок російських обстрілів палали щонайменше 27 будинків, подекуди цілими вулицями", - йдеться в повідомленні.

Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Гайдай додав, що російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати.

"Днями ми бачили, як було відкрито вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя. Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної", - написав він.

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