ДСНС: окупанти можуть використовувати форму рятувальників для провокацій

Зафіксовані випадки, коли невідомі особи намагаються заволодіти форменим одягом українських рятувалників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги. Для цього телефонують до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляються родичами співробітника ДСНС" , — розповіли у відомстві.

"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій" , — вважають у Службі порятунку.

ДСНС офіційно повідомляє, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб відомства від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс, а не через родичів співробітників.

"ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників" , — додали у службі.

Українців просять бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи.

Зафіксовано випадки, коли російські провокатори навмисно вкидають в інформаційне поле дані про нібито зрадників і диверсантів.