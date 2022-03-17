ДСНС: окупанти можуть використовувати форму рятувальників для провокацій
Зафіксовані випадки, коли невідомі особи намагаються заволодіти форменим одягом українських рятувалників, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"Йдеться про одяг пожежних, який невідомі особи просять надати у якості благодійної допомоги. Для цього телефонують до підрозділів, керівників частин, представників пресслужб та представляються родичами співробітника ДСНС", — розповіли у відомстві.
"Розуміючи, що рятувальники користуються довірою у населення, з високою вірогідністю ворог хоче використати нашу форму для провокацій", — вважають у Службі порятунку.
ДСНС офіційно повідомляє, що збір гуманітарної допомоги у вигляді бойового одягу для потреб відомства від міжнародних партнерів здійснюється і координується виключно через центральний офіс, а не через родичів співробітників.
"ДСНС не здійснює роздачу гуманітарної допомоги у вигляді форменого одягу українських рятувальників", — додали у службі.
Українців просять бути пильними, перевіряти підозрілі прохання та негайно повідомляти про подібні дзвінки чи повідомлення правоохоронні органи.
Зафіксовано випадки, коли російські провокатори навмисно вкидають в інформаційне поле дані про нібито зрадників і диверсантів.