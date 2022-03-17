Novi list: у Хорватії заарештували мега-яхту Медведчука

Яхту кума Володимира Путіна та лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука заарештували у Хорватії. Про це, посилаючись на хорватське видання Novi list, повідомляє Новое время.

Хорватська поліція заарештувала мега-яхту Royal Romance, що знаходилася в порту Рієкі. Про це пише хорватське видання Novi list із посиланням на співрозмовників у поліції.

Власником цього 92-метрового надрозкішного судна формально до березня минулого року був український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Тепер 92-метрова Royal Romance, що входить до топ-5 найбільших яхт світу, не зможе залишити межі порту.

Щорічні витрати на утримання яхти та подорожі оцінюються в приголомшливі $15-20 млн.

Арешт на майно Медведчука накладено в рамках санкцій Євросоюзу, які запроваджено проти пов'язаних із Кремлем політиків та посадових осіб.

Нагадаємо, що після вторгнення російської армії в Україну Віктор Медведчук втік із-під домашнього арешту.