Експерти розповіли, чи Китай допомагатиме Росії в агресії проти України

Пекін тільки через чутки про можливу допомогу Москві за два дні втратив близько 1,5 трлн доларів, повідомляє Сьогодні.

Поки російська армія захлинається в Україні, економіка РФ стогне під гнітом західних санкцій. Пройшло три тижні з початку війни, і Москва була змушена звернутися до Пекіна з проханням надати військову та економічну допомогу. І хоча офіційно таку інформацію спростовують, одразу кілька впливових видань її підтвердили.

На цих новинах китайський фондовий ринок пережив одне з найбільших падінь у своїй історії. Ми поговорили з експертами і з'ясували, чи може Китай, незважаючи на загрозу західних санкцій, надати допомогу Росії та на яких умовах.

Пекін вмикає задню

Після того, як у пресі з'явилися новини, що Пекін може допомогти Росії військовою продукцією та економічно, фондовий ринок Китаю зазнав обвалу, якого не було з часів кризи 2008 року За різними оцінками, акції китайських компаній подешевшали на 1,5 трлн доларів .

Тобто лише припущення, що Пекін простягне руку військової допомоги Москві, спричинило побоювання, що КНР отримає санкції, схожі на ті, що Захід застосував до РФ.

І як повідомляє агентство Bloomberg, у Китаї досить сильно злякалися, що можуть постраждати від західних санкцій, і заявили, що дотримуються нейтралітету.

"Китай не є стороною "кризи" і не хоче, щоб санкції торкнулися Китаю" , – заявив міністр закордонних справ країни Ван І.

У Китаї кажуть, що не втручатимуться в "український конфлікт" і не надаватимуть військової допомоги РФ. Але економічну допомогу надати можуть, оскільки Москва – це торговий партнер Пекіна.

Така обережна риторика КНР на тлі агонії путінського режиму, якому потрібна допомога, пояснюється просто. Пекін побоюється ще більшого падіння фондового ринку та стагнації економіки.

"З одного боку, падіння китайського індексу Hang Sang почалося набагато раніше через дефолт великого забудовника, ще до початку війни в Україні. З іншого боку, відновлення китайського фондового ринку буде тісно зав'язане на потенціалі зростання компаній і політичній ноті країни. Причина в тому, що якщо політично Китай оступиться, то вихід іноземних інвесторів з акцій посилиться, і це призведе до катастрофічного падіння фондового ринку Китаю" , – каже аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, багато великих компаній цього регіону не висловлюють свого ставлення до ситуації в Україні та зберігають нейтралітет. Також на китайську економіку зараз тисне закриття на локдаун через COVID-19 великого регіону, де сконцентровані виробничі потужності для американської компанії Apple. Тож нариватися на західні санкції Китаю зараз не з руки.

Як можуть допомогти

Експерти кажуть, що Китай може надати економічну допомогу Росії, але вона буде зовсім не безкорисливою.

"Китай зацікавлений у розширенні зони свого впливу. Вже років 20 ця країна активно надає валютні свопи різним країнам, що поступово збільшило частку юаня у ЗВР усього світу. Допомагати економіці Росії Китай не буде, якщо в цьому немає комерційного інтересу країни. Зупинка економічного зростання через менший попит на товари з боку Росії очевидна, проте говорити про те, що КНР почне вигідну для Росії економічну діяльність з постачання різних товарів, не доводиться" , – вважає Олександр Болтян.

За його словами, у Китаю є інтерес постачати ті товари, які стали забороненими через санкції Заходу.

"Але сам Китай не зможе організовувати роботу компаній і вести торгову активність з Росією. Більш імовірно, що Китай укладатиме договори на роботу з дочірніми компаніями тих брендів, які тепер не постачають товари в Росію. Таким чином одні компанії та бренди обійдуть санкційні заборони, а Китай збереже завантаження виробничих потужностей" , – продовжує експерт.

Як каже старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб, допомога РФ та Білорусі з боку Китаю буде зовсім не безкорисливою. Якщо Пекін бачитиме, що він єдиний постачальник тих чи інших товарів до РФ, він продаватиме їх у 2-3 рази дорожче.

Український фактор

У разі допомоги Росії у війні проти України Китай може обрубати гілку, на якій сам і сидить. Йдеться про продовольчу безпеку. Як повідомили в Центрі економічної стратегії, приблизно половина китайського імпорту зернових (кукурудза, пшениця) у 2020 році – це були постачання саме з України.

Тому навряд чи Пекін готовий буде ризикувати власною безпекою заради партнерства з Росією. Хіба Путін запропонує якісь особливі умови навзамін. З іншого боку, слід пам'ятати, що Пекін завжди має свої геополітичні інтереси.