МЗС Латвії запропонував "Нюрнберг" для РФ у Харкові або Маріуполі
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловився за те, щоб у майбутньому міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проводився у Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань, повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив у своїй соцмережі 17 березня, вочевидь, реагуючи на знищення бомбою приміщення драмтеатру у Маріуполі.
"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання", - написав Едгарс Рінкевичс.
Він додав, що союзникам слід надати Україні ще більше зброї для самозахисту.
"Це не про провокування Росії, а про порятунок цивільного населення", - зазначив міністр.