МЗС Латвії запропонував "Нюрнберг" для РФ у Харкові або Маріуполі

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс висловився за те, щоб у майбутньому міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії проводився у Маріуполі або Харкові, які зазнали особливо жорстоких руйнувань, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у своїй соцмережі 17 березня, вочевидь, реагуючи на знищення бомбою приміщення драмтеатру у Маріуполі.

"Трибунал щодо воєнних злочинів РФ потрібно проводити не у Нюрнбергу чи Гаазі, а в Маріуполі або Харкові. Відповідальні мають отримати серйозне покарання" , - написав Едгарс Рінкевичс.

Він додав, що союзникам слід надати Україні ще більше зброї для самозахисту.