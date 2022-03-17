"Укрзалізниця" опублікувала розклад додаткових поїздів на 17 березня
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію людей із областей, де тривають бойові дії, повідомляє Сьогодні.
Низка евакуаційних поїздів "Укрзалізниці" курсує за стабільним графіком. На кожен день призначають додаткові рейси з різних міст. Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували розклад додаткових поїздів на 17 березня.
Пасажири можуть скористатися евакуаційними поїздами з Харкова, Дніпра, Краматорська, Кривого Рогу та Запоріжжя.
Вони курсуватимуть за таким графіком:
- 9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;
- 13:00 – №239/240 Харків – Львів;
- 14:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів;
- 10:30 – №903/904 Дніпро – Дрогобич;
- 13:00 – №273/274 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №275/276 Краматорськ – Львів;
- 11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Ужгород;
- 10:00 – №902/901 Запоріжжя – Хелм;
- 16:05 – №225/226 Запоріжжя – Ковель;
- 18:00 – №234/233 Запоріжжя – Ужгород.
- 22:32 – Одеса – Ужгород;
- 19:13 – Київ – Хелм.
Окрім цього, із вокзалу "Дарниця" в Києві курсуватимуть "Інтерсіті+". До Львова вони вирушають о 8:00 та 17:00. У напрямку Харкова – о 1:00 та 7:00.
Рейси до Польщі:
- 10:00 – 902/901 Запоріжжя-1 – Хелм;
- 12:12 – 7609 Львів – Пшемисль;
- 15:40 – 7611 Львів – Пшемисль;
- 18:22 – 38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль;
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава;
- 19:55 – 7601 Львів – Пшемисль.
Рейси до Словаччини:
- 11:35 №8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49);
- 16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13).
Щодня курсує по 9 поїздів в Угорщину з інтервалом 3 години. Виїжджають зі станції Чоп і їдуть в Захонь, вартість проїзду становить 102 гривні. Є поїзд о 12:30 з Мукачево до Будапешту. Можна скористатися й поїздом з Одеси до Ізмаїлу, а там пересісти на транспорт до Тульчі в Румунії.
Важливо для пасажирів
В евакуаційних поїздах по Україні проїзд безкоштовний, але якщо ви їдете в зворотному напрямку, то доведеться заплатити. Платний також проїзд в напрямку Угорщини.
Із собою в вагон можна взяти й тварин. На час війни в "Укрзалізниці" спростили правила перевезення домашніх улюбленців. Достатньо, щоб на них були документи, а самі тварини були в переносці чи наморднику та щеплені від сказу.