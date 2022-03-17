Приватбанк запускає пільгове кредитування аграріїв

Банк починає приймати заявки від агровиробників. Програма розрахована терміном до шести місяців. Доступні кілька кредитних продуктів, повідомляє UBR.

Державний Приватбанк розпочинає прийом заявок на пільгове кредитування агровиробників згідно з постановою Кабінету міністрів. Подати заявку можна онлайн, повідомила прес-служба банку.

Кредитування доступне терміном до шести місяців під 0% річних із підключенням програми 5-7-9%.

Передбачені такі кредитні продукти:

"КУБ із заставою" до 5 млн грн – під забезпечення держгарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

"Агросезон" до 5 млн. грн. – під забезпечення державною гарантією у розмірі 80% від суми кредиту без додаткової застави від клієнтів;

"Агросезон" від 5 до 50 млн. грн. – під забезпечення держгарантією у розмірі 80% від суми кредиту з додатковим забезпеченням від клієнтів у розмірі 20% від суми під заставу сільгосптехніки.

Кредитування доступне для агровиробників із достатнім банком землі в обробці, що знаходиться в регіонах України, де на цьому етапі не ведуться бойові дії.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив, що можливість повноцінно розпочати посівну кампанію цього року з'явиться не раніше ніж наприкінці березня, а в деяких регіонах навіть у першій декаді квітня.