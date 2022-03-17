Міненерго: в Україні не підвищуватимуть тарифи на електрику в умовах війни

У міністерстві планують розробити певний алгоритм, який покликаний допомогти всім генераціям пройти цей період, повідомляє UBR.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Безумовно, ніхто тарифи не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період " , - зазначив глава Міненерго.

Також він зазначив, що схиляється до збереження чинної моделі спецзобов'язань на ринку електроенергії. Проте падіння рівня розрахунків за електрику також позначилося на генерації "Укргідроенерго" та "Енергоатому".

"Є питання, як це все збалансувати. Ми працюємо над цим. Є радикальні ідеї, але я прихильник того, що треба утримати механізм, який є " , – зазначив міністр.

За його словами, Галущенко, рівень розрахунків на ринку електроенергії з початку війни впав на 30%.

Варто зазначити, що модель фінансового ПСО розрахована на період з 1 жовтня 2021 року до 31 квітня 2022-го. "Енергоатом" та "Укгідроенерго" отримали право продавати ресурс на ринку та за рахунок доходів компенсувати постачальникам універсальних послуг тарифи для населення. Для домогосподарств з обсягом споживання 250 кВт-год/місяць встановлено тариф на рівні 1,44 грн. Усі інші платять 1,68 грн.

Нагадаємо, 16 березня українська енергетична система синхронізувалася з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.