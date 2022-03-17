МЗС Франції: Росія тільки вдає, що веде з Україною переговори

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що Росія тільки вдає, що веде з Україною переговори, повідомляє Слово і діло.

В інтерв'ю Le Parisien міністр заявив, що на переговорах потрібно насамперед обговорювати припинення вогню, інакше це переговори з пістолетом у голови.

«На жаль, зберігається та сама російська логіка: максималізм вимог, прагнення до капітуляції України, загострення облогової війни. Як і в Грозному та Алеппо, в основі цього лежить звичайний триптих: безладні обстріли, так звані гуманітарні «коридори», покликані потім звинуватити супротивника в їхньому недотриманні, і безпредметні переговори, які лише імітуються. Це драматичний процес тривалої жорстокості», – заявив Ле Дріан .

Зазначимо, міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс також скептично ставиться до мирних переговорів між Росією та Україною. За її словами, Путін має спершу вивести війська з України.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна веде переговори з Росією насамперед задля того, щоб досягти миру. Також Україні потрібні гарантії безпеки, припинення війни та відновлення територіальної цілісності.