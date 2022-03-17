У Києві відновило роботу метро: де їде

У Києві після посиленої комендантської години метро відновило роботу в режимі перевезень, повідомляє Українська правда.

Про це пише Facebook-сторінка столичного метрополітену

Згідно з повідомленням рух організоувано по:

Червоній лінії - від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки" без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська" та "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Гграфік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть з 08:30 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.