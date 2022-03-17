ВООЗ б'є на сполох з приводу нового сплеску COVID-19 у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) забила тривогу у зв'язку з глобальним сплеском випадків захворювання на COVID-19, попри скорочення кількості тестів та зниження кількості випадків зараження протягом декількох тижнів, повідомляє Українські Новини.

ВООЗ заявила, що кількість випадків особливо зростає у деяких частинах Азії, закликаючи до розширення охоплення вакцинацією та обережності при скасуванні заходів реагування на пандемію.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив на брифінгу для преси, що глобальне збільшення кількості випадків захворювання, попри скорочення тестування, "означає, що випадки, які ми спостерігаємо, є лише верхівкою айсбергу" . Він додав:

"Слід очікувати продовження локальних спалахів, особливо в районах, де заходи щодо запобігання передачі вірусів були скасовані".

За словами Марії ван Керхове, технічного керівника ВООЗ COVID-19, за останній тиждень організацією було зареєстровано понад 11 млн випадків інфікування. Це на вісім відсотків більше, ніж минулого тижня.

За її словами, одним із факторів, що сприяють зростанню кількості випадків, є штам Омікрон, найбільш заразний варіант коронавірусу на цей момент. Ще одним сприятливим фактором є скасування заходів щодо охорони здоров'я, таких як маски, фізичне дистанціювання та обмеження на пересування у деяких країнах.

Крім того, Керхове сказала:

"Також варто врахувати неповне охоплення вакцинацією в багатьох частинах світу, і зокрема, серед людей, які піддаються ризику розвитку тяжких захворювань".

"Третій фактор, що спонукав кількість випадків, - це дезінформація", - додала вона. Наприклад, про те, що "Омікрон" є захворюванням у легкій формі та пандемія закінчилася".

"Нам потрібна дуже потужна система епіднагляду по всьому світу за COVID-19. Незважаючи на всі виклики, з якими ми стикаємося, нам все одно потрібно продовжувати тестування", - наголосила вона.

Оскільки кожна країна стикається зі своєю окремо ситуацією, ВООЗ постійно попереджає, що пандемія ще не закінчилася, і закликає всі країни зберігати пильність.

Вірус "наростатиме і слабшатиме", оскільки "він ще не перетворився на суто сезонну або передбачувану модель" , - заявив Майк Раян, виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я.