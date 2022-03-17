Верещук: в Україні на сьогодні погодили 9 гуманітарних коридорів
У четвер, 17 березня, в Україні відкрито 9 гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
У Донецькій області відкриють гуманітарний коридор за маршрутом Маріуполь - Запоріжжя.
Планується відправити автобуси із Запоріжжя до Бердянська для збору людей із Маріуполя, а також запустити по маршруту автоцистерну з пальним для заправки приватних авто.
У Київській області відкриють коридор з міста Бородянка до Житомира та із села Шевченкового до Броварів.
Також планується доставити гуманітарну допомогу до Гостомеля, Бучі, та до сіл Семиполки, Марківці, Опанасів.
У Харківській області гуманітарна допомога прямуватиме із Харкова до міста Вовчанськ.