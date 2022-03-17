США дозволили розширити експорт зрідженого газу до Європи

Сполучені Штати дозволили розширити експорт до Європи зрідженого газу, повідомляє Новое время.

Міністерство енергетики США дозволило експорт зрідженого природного газу з двох чинних експортних проєктів ЗПГ - Sabine Pass компанії Cheniere Energy у Луїзіані та Corpus Christi у Техасі. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Це дозволить компаніям збільшити добовий експорт на 0,72 млрд кубічних футів ( 20,4 млн куб. м) природного газу у зрідженій формі в країни, з якими США не мають угоди про вільну торгівлю, включаючи всю Європу.

В даний час США є провідним світовим експортером зрідженого газу. Очікується, що цього року на кінець цього року експорт зросте ще на 20% порівняно з нинішнім рівнем, оскільки в експлуатацію буде введено додаткові потужності.

У січні 2022 року американський газ становив понад половину європейського імпорту зрідженого газу.

У березні цього року Газпром збільшив прокачування газу до Європи до максимуму за сім місяців.