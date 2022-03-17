Викраденого мера Мелітополя обміняли на російських солдатів-строковиків

Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ятьох російських солдатів-строковиків. Про це повідомила прессекретарка голови Офісу президента Дарія Зарівна в ефірі України 24, повідомляє Ліга.net.

"Мера Мелітополя Івана Федорова було звільнено з російського полону. За нього Росія отримала дев'ять своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Строковики, яких, за словами міноборони РФ, в Україні немає" , – розповіла Зарівна.

За її словами, викраденого 11 березня Федорова понад 5 днів схиляли до співпраці, але мер Мелітополя не погодився. Після звільнення він поговорив із президентом України Володимиром Зеленським.