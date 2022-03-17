Ціни на нафту перейшли до зростання після зниження протягом трьох сесій поспіль

Котирування нафти зростають у четвер після зниження протягом трьох сесій поспіль, трейдери продовжують стежити за ситуацією навколо України, а також новинами з Китаю, де зафіксовано черговий спалах COVID-19, повідомляє "Интерфакс".

На 7:15 травневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $1,74 (1,78%), до $99,76 за барель. У середу Brent подешевшала на $1,89 (1,9%), до $98,02 за барель.

Квітневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $1,43 (1,5%), до $96,47 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $1,4 (1,5%), до $95,04 за барель.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), Росія може скоротити видобуток нафти у квітні на 3 млн б/д на тлі санкцій та відмов покупців нафти з-за кордону.

МЕА попереджає, що скорочення видобутку Росії загрожує викликати глобальний шок пропозиції нафти. При цьому серед інших країн ОПЕК+ тільки Саудівська Аравія та ОАЕ мають суттєві резервні потужності, які могли б негайно допомогти компенсувати скорочення поставок із Росії.

Прем'єр-міністр Лівії Абдул Хамід Дбейба закликав країни ОПЕК збільшити видобуток нафти, щоб стримати зростання цін.

"Волатильність нафтового ринку вже є дуже високою, а такий суттєвий ризик скорочення поставок піднімає волатильність на новий рівень, - сказав Bloomberg аналітик ING Groep NV у Сінгапурі Уоррен Паттерсон. - Зниження цін на нафту за попередні кілька сесій свідчить про те, що премія за ризик , закладена в ринок зараз, невелика, і ринок залишається вразливим до погіршення ситуації навколо України».