ОВА: У Чернігові за добу під російським обстрілом загинуло 53 особи

У середу 53 особи загинули внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ворог продовжує системні арт- та авіаобстріли обласного центру, знищує громадську інфраструктуру. Ми зазнаємо великих втрат. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшли 53 тіла наших громадян, які загинули, які були вбиті російським агресором. І за кожного нашого громадянина ми мститимемося, і вбивати" , - сказав Чаус у відеозверненні.

При цьому Збройні сили України, за його словами, продовжують завдавати супротивнику на околицях міста великої шкоди. При цьому окупаційні війська до самого Чернігова не проривалися, наголосив глава обладміністрації.

Щодо відкриття коридору для евакуації мешканців Чаус повідомив, що "сьогодні буде черговий раунд переговорів і центральна влада, і місцева влада над цим працюють спільно із командуванням Збройних сил України".

"Я не хочу відправляти на вірну смерть дітей міста Чернігів, тому "зелений коридор" буде виключно після того, як ми домовимося. Сьогодні такі переговори будуть проводитися, чим закінчаться – інформуватимемо вас" , - сказав він.

Глава обладміністрації повідомив про проблеми з енерго-, водо-, газо- та теплопостачанням, при цьому аварійні бригади та рятувальники "під обстрілами щогодини намагаються ремонтувати діри в мережах".

"Не все так добре, як ми планували, але не безнадійно, як на мене" , - зазначив він.

Чаус також поінформував, що у деяких підвалах все ще можуть бути люди без їжі та питної води. При цьому Чернігівська міськрада та волонтери працюють над продовольчим забезпеченням людей, які перебувають в укриттях, та закликала мешканців міста допомагати з ідентифікацією проблемних укриттів.