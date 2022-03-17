Investing: рубль різко зміцнився на біржі

Проте на "чорних ринках" доларом досі торгують по захмарним цінам, повідомляє Сьогодні.

Долар США і євро дешевшають на" Московській біржі". Вранці 17 березня за підсумками першої хвилини торгів курс долара був 105,01 руб (-2,99 рубля до рівня попереднього закриття). Євро при цьому коштував 112,51 руб. (-5,19 рубля до рівня закриття середовища).

Про це свідчать дані Investing.

Станом на 10:14 за київським часом рубль ще трохи укріпився по відношенню до долара та вартував вже 104,20 руб за дол.

Динаміка курсу на біржі / Фото: Investing.com

Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані надіям учасників ринку на досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.