Британська розвідка: вторгнення РФ застопорилось на всіх фронтах

За словами британської розвідки, російське вторгнення в Україні "значно застопорилося на всіх фронтах", повідомляє Європейська правда.

Згідно з останнім оглядом Міноборони Британії, російські війська досягли "мінімального прогресу" на суші, на морі та в повітрі за останні дні.

Вони "продовжують зазнавати великих втрат", а вторгнення "в основному застопорилося на всіх фронтах".

Водночас українську оборону кваліфікували як "стійку та добре скоординовану" і заявили, що переважна більшість території залишається в руках України.