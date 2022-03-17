Тарута: бомбосховище під драмтеатром у Маріуполі витримало удар

Хороші новини прийшли із Маріуполя. Бомбосховище під драмтеатром, куди вчора було завдано авіаудару, витримало – люди змогли врятуватися.

Про це повідомив народний депутат України та колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута на своїй офіційній сторінці у Facebook.