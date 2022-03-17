Тарута: бомбосховище під драмтеатром у Маріуполі витримало удар

Тарута: бомбосховище під драмтеатром у Маріуполі витримало удар
Фото: Telegram

Хороші новини прийшли із Маріуполя. Бомбосховище під драмтеатром, куди вчора було завдано авіаудару, витримало – люди змогли врятуватися.

Про це повідомив народний депутат України та колишній губернатор Донецької області Сергій Тарута на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Після страшної ночі невідомості на ранок 22-го дня війни нарешті хороші новини з Маріуполя! Бомбосховище витримало. Завали почали розбирати, люди виходять живі!" – написав нардеп.

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