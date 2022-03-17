Рєзніков: Мета Росії - знищити Україну

Міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що метою РФ є знищення України. А воюючи з нашою країною, ворог воює проти всього світу. Про це він заявив на позачерговому засіданні Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони, повідомляє РБК-Україна.

"Війна проти України – це війна проти миру. Побажавши знищити Україну, Росія пішла війною проти гуманізму, міжнародного права, миру та свободи – цінності, які роблять нас людьми, а не машинами чи звірами. У полях та містах України люди, наші люди борються проти звірів у машинах", - зазначив міністр.

Додамо, також Резніков заявив, що після провалу тактики бліцкригу Росія перейшла до тактики терору - з масовими вбивствами цивільними, руйнуваннями та жорстокістю. За словами міністра, Кремль – це колективний Гітлер ХХІ сторіччя.